"Динамо" победило "Уфу" и одержало четвертую победу подряд в РПЛ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 2:0 победил "Уфу" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 7 437 зрителей.

В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (29-я минута) и Арсен Захарян (86). На 5-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил с поля нападающего "Уфы" Вячеслава Кротова. На 36-й минуте полузащитник уфимской команды Эгаш Касинтура получил прямую красную карточку и также покинул поле.

В перерыве матча болельщики "Динамо" покинули трибуны активного фанатского сектора. В прошлом туре московский ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча, позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.

В первом круге чемпионата "Динамо" обыграло "Уфу" со счетом 3:2. Подопечные Сандро Шварца одержали четвертую победу подряд в нынешнем розыгрыше РПЛ и располагаются на второй строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 играх. Отставание москвичей от лидера первенства петербургского "Зенита" составляет 2 очка. Подопечные Алексея Стукалова прервали свою беспроигрышную серию из шести матчей в РПЛ (одна победа, пять ничьих) и занимают 15-е место в таблице, набрав 16 очков в 17 матчах.

В следующем матче "Динамо" примет "Зенит" 12 декабря. "Уфа" в этот же день на выезде сыграет с московским "Локомотивом".