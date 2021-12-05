"Динамо" победило "Уфу" и одержало четвертую победу подряд в РПЛ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 2:0 победил "Уфу" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 7 437 зрителей.
В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (29-я минута) и Арсен Захарян (86). На 5-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил с поля нападающего "Уфы" Вячеслава Кротова. На 36-й минуте полузащитник уфимской команды Эгаш Касинтура получил прямую красную карточку и также покинул поле.
В перерыве матча болельщики "Динамо" покинули трибуны активного фанатского сектора. В прошлом туре московский ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча, позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.
В первом круге чемпионата "Динамо" обыграло "Уфу" со счетом 3:2. Подопечные Сандро Шварца одержали четвертую победу подряд в нынешнем розыгрыше РПЛ и располагаются на второй строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 играх. Отставание москвичей от лидера первенства петербургского "Зенита" составляет 2 очка. Подопечные Алексея Стукалова прервали свою беспроигрышную серию из шести матчей в РПЛ (одна победа, пять ничьих) и занимают 15-е место в таблице, набрав 16 очков в 17 матчах.
В следующем матче "Динамо" примет "Зенит" 12 декабря. "Уфа" в этот же день на выезде сыграет с московским "Локомотивом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|4
|2
|43-19
|37
|2
|Динамо
|17
|11
|2
|4
|32-19
|35
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|ЦСКА
|17
|8
|3
|6
|19-16
|27
|5
|Локомотив
|17
|6
|7
|4
|22-19
|25
|6
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|7
|Ахмат
|17
|8
|0
|9
|20-23
|24
|8
|Крылья Советов
|17
|7
|3
|7
|20-18
|24
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|11
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|21-33
|19
|12
|Ростов
|17
|4
|6
|7
|29-31
|18
|13
|Нижний Новгород
|17
|5
|3
|9
|18-30
|18
|14
|Урал
|17
|3
|7
|7
|8-17
|16
|15
|Уфа
|17
|3
|7
|7
|17-24
|16
|16
|Химки
|17
|2
|8
|7
|15-27
|14