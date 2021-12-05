Ордец: футболисты "Динамо" немного расслабились, когда у "Уфы" удалили двух игроков

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Игроки московского футбольного клуба "Динамо" долго не могли забить второй мяч в ворота "Уфы" в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, потому что расслабились после удаления второго игрока соперника. Об этом ТАСС рассказал защитник бело-голубых Иван Ордец.

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло "Уфу" со счетом 2:0, голы забили Денис Макаров (29-я минута) и Арсен Захарян (86). На 5-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил с поля нападающего "Уфы" Вячеслава Кротова. На 36-й минуте полузащитник уфимской команды Эгаш Касинтура получил прямую красную карточку и также покинул поле.

"Когда удалили двух игроков у соперника, где-то расслабились, начали допускать нелепые ошибки в середине поля, - сказал Ордец. - Не могли затолкать мяч в ворота, потому что, опять же, расслабились. Слава богу, что забили один мяч, но нервозно команда играла до гола Захаряна. Молодцы, что забили два гола и не пропустили, потому что давно мы не играли "на ноль", очень важно было выиграть и не пропустить, чего и достигли".

"В целом сегодня была хорошая поддержка, весь стадион нас гнал вперед. И нельзя говорить, что команда играла плохо, всегда ждет тяжелый сценарий игры, когда соперник садится назад, нет свободных зон и тяжело вскрывать оборону. "Уфа" сегодня хорошо оборонялась. Но очень жаль, что у нас Себастьян Шиманьский получил травму, желаем ему, чтобы он как можно быстрее вернулся в строй", - добавил Ордец.