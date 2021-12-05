Футболист "Динамо" Шиманьский получил травму голеностопа в матче с "Уфой"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Польский полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Себастьян Шиманьский получил травму голеностопа в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло "Уфу" со счетом 2:0. На 5-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил с поля нападающего "Уфы" Вячеслава Кротова, который опасно сыграл против Шиманьского. После этого эпизода польский полузащитник был заменен из-за травмы. Шиманьский покинул стадион самостоятельно, но на его правой ноге была лангетка.

"Чтобы понять серьезность травмы, нужно подождать несколько дней для обследования. На первый взгляд, выглядит не очень хорошо. Сейчас Себастьян испытывает боль, он травмировал голеностоп", - сказал Шварц.

"Динамо" одержало четвертую победу подряд в нынешнем сезоне РПЛ и располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 играх. В следующем туре бело-голубые примут санкт-петербургский "Зенит" 12 декабря.