Ферстаппена оштрафовали на 10 секунд за столкновение с Хэмилтоном на этапе "Формулы-1"

ТАСС, 6 декабря. Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен признан виновным в столкновении с пилотом "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном во время 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Триллер в Джидде. Хэмилтон и Ферстаппен начнут финальную гонку за титул с равенством очков

Гонка в Джидде прошла в воскресенье. Хэмилтон стал победителем, второе место занял Ферстаппен, третьим финишировал финн Валттери Боттас из "Мерседеса". Во время гонки Хэмилтон предпринял попытку атаки, Ферстаппен отбил ее, но срезал поворот, команда велела ему вернуть позицию британцу, нидерландец замедлился, чтобы сделать это, но пилот "Мерседеса" этого не ожидал и врезался в соперника, немного повредив переднее антикрыло.

После рассмотрения эпизода стюарды приняли решение оштрафовать Ферстаппена на десять секунд, что не отразилось на его итоговом положении в гонке, он сохранил вторую позицию.

Победа в Саудовской Аравии позволила Хэмилтону сравняться с Ферстаппеном по очкам в общем зачете чемпионата мира. У обоих пилотов по 369,5 очка. Третье место занимает Боттас (218). Последний этап пройдет в Абу-Даби с 10 по 12 декабря.