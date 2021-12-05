Триллер в Джидде. Хэмилтон и Ферстаппен начнут финальную гонку за титул с равенством очков

Саудовская Аравия впервые в истории приняла этап "Формулы-1". Разговоры о проведении Гран-при начались в мае 2019 года. Сначала был представлен проект трассы в рамках города-парка Киддия, в 45 км от Эр-Рияда, но постройка автодрома там требовала большего времени, поэтому было решено сконструировать временную городскую трассу в Джидде, а позже перенести этап в Киддию. Трек включает в себя 27 поворотов, средняя скорость прохождения круга - 242 км/ч.

В паузе между этапами произошло грустное событие - на 80-м году жизни умер основатель команды "Уильямс" сэр Фрэнк Уильямс. В память о легенде "Формулы-1" на машинах всех команд были траурные наклейки. Знакомство с новой трассой не у всех прошло гладко - во время второй свободной практики болид сильно разбил монегаск Шарль Леклер из "Феррари". В остальном все было спокойно и привычно - обе пятничные практики выиграл Хэмилтон, а третья сессия в субботу осталась за Ферстаппеном. Британец в третьей части свободных заездов, возвращаясь в боксы, помешал россиянину Никите Мазепину ("Хаас"), который был на быстром круге, и получил за этот инцидент предупреждение.

Борьба двух претендентов на титул продолжилась в квалификации и получила неожиданную развязку. В финальном сегменте Ферстаппен после двух секторов шел со значительным опережением графика Хэмилтона, но допустил ошибку в последнем повороте, задел стену и сломал подвеску. В итоге нидерландец довольствовался третьим местом, тогда как семикратный чемпион мира завоевал очередной поул, а его партнер по команде финн Валттери Боттас, несмотря на проблемы с мотором, стал вторым.

Для Мазепина уик-энд начался сложно, но затем россиянин постепенно стал приближаться к напарнику по команде немцу Мику Шумахеру. В первой сессии свободных заездов он уступил ему две секунды, во второй - одну, а в третьей проиграл всего 0,04 секунды. Если Мазепин каждый раз становился последним в протоколах, то сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера в первых двух практиках смог опередить канадца Николаса Латифи ("Уильямс"). В квалификации же пилоты "Хааса" замкнули пелотон - Шумахер опередил Мазепина на секунду.

Гонка

Первая пятерка на старте сохранила свои позиции, а одними из неудачников первого круга стали пилоты "Альфа Таури" - француз Пьер Гасли потерял две позиции и продолжил гонку восьмым, а японец Юки Цунода откатился с восьмой на 12-ю позицию. Размеренное течение гонки нарушил Шумахер, который вылетел с трассы и разбил болид о стену. На трассу была выпущена машина безопасности, и многие гонщики решили воспользоваться этим и провести свои пит-стопы.

Среди них были оба пилота "Мерседеса" и мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл"), а вот Ферстаппен не стал останавливаться, и на тот момент это было равносильно поражению, ведь Хэмилтон с Боттасом могли до финиша ехать без остановок, а нидерландец после своего планового пит-стопа рисковал опуститься даже ниже третьей позиции. Но тут фортуна улыбнулась лидеру чемпионата: гонка была остановлена красными флагами для починки барьера, в который врезался Шумахер, а это означало, что Ферстаппен согласно регламенту мог совершенно "бесплатно" поменять резину, тем самым выполнив обязательное требование. В итоге на рестарте нидерландец был первым, Хэмилтон и Боттас - вторым и третьим соответственно.