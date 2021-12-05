Триллер в Джидде. Хэмилтон и Ферстаппен начнут финальную гонку за титул с равенством очков

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии. Лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен финишировал вторым, перед заключительным этапом претенденты на титул имеют равное количество очков.
Саудовская Аравия впервые в истории приняла этап "Формулы-1". Разговоры о проведении Гран-при начались в мае 2019 года. Сначала был представлен проект трассы в рамках города-парка Киддия, в 45 км от Эр-Рияда, но постройка автодрома там требовала большего времени, поэтому было решено сконструировать временную городскую трассу в Джидде, а позже перенести этап в Киддию. Трек включает в себя 27 поворотов, средняя скорость прохождения круга - 242 км/ч.
В паузе между этапами произошло грустное событие - на 80-м году жизни умер основатель команды "Уильямс" сэр Фрэнк Уильямс. В память о легенде "Формулы-1" на машинах всех команд были траурные наклейки. Знакомство с новой трассой не у всех прошло гладко - во время второй свободной практики болид сильно разбил монегаск Шарль Леклер из "Феррари". В остальном все было спокойно и привычно - обе пятничные практики выиграл Хэмилтон, а третья сессия в субботу осталась за Ферстаппеном. Британец в третьей части свободных заездов, возвращаясь в боксы, помешал россиянину Никите Мазепину ("Хаас"), который был на быстром круге, и получил за этот инцидент предупреждение.
Борьба двух претендентов на титул продолжилась в квалификации и получила неожиданную развязку. В финальном сегменте Ферстаппен после двух секторов шел со значительным опережением графика Хэмилтона, но допустил ошибку в последнем повороте, задел стену и сломал подвеску. В итоге нидерландец довольствовался третьим местом, тогда как семикратный чемпион мира завоевал очередной поул, а его партнер по команде финн Валттери Боттас, несмотря на проблемы с мотором, стал вторым.
Для Мазепина уик-энд начался сложно, но затем россиянин постепенно стал приближаться к напарнику по команде немцу Мику Шумахеру. В первой сессии свободных заездов он уступил ему две секунды, во второй - одну, а в третьей проиграл всего 0,04 секунды. Если Мазепин каждый раз становился последним в протоколах, то сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера в первых двух практиках смог опередить канадца Николаса Латифи ("Уильямс"). В квалификации же пилоты "Хааса" замкнули пелотон - Шумахер опередил Мазепина на секунду.
Гонка
Первая пятерка на старте сохранила свои позиции, а одними из неудачников первого круга стали пилоты "Альфа Таури" - француз Пьер Гасли потерял две позиции и продолжил гонку восьмым, а японец Юки Цунода откатился с восьмой на 12-ю позицию. Размеренное течение гонки нарушил Шумахер, который вылетел с трассы и разбил болид о стену. На трассу была выпущена машина безопасности, и многие гонщики решили воспользоваться этим и провести свои пит-стопы.
Среди них были оба пилота "Мерседеса" и мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл"), а вот Ферстаппен не стал останавливаться, и на тот момент это было равносильно поражению, ведь Хэмилтон с Боттасом могли до финиша ехать без остановок, а нидерландец после своего планового пит-стопа рисковал опуститься даже ниже третьей позиции. Но тут фортуна улыбнулась лидеру чемпионата: гонка была остановлена красными флагами для починки барьера, в который врезался Шумахер, а это означало, что Ферстаппен согласно регламенту мог совершенно "бесплатно" поменять резину, тем самым выполнив обязательное требование. В итоге на рестарте нидерландец был первым, Хэмилтон и Боттас - вторым и третьим соответственно.
Повторный старт лучше удался Хэмилтону, который в первый поворот зашел лидером, но Ферстаппен не собирался сдаваться и попробовал по внешней траектории вернуть позицию, это у него получилось, но ценой срезки шиканы. Позади них произошло столкновение между Леклером и Пересом, которое привело еще к одной аварии - Мазепин не успел среагировать на то, что перед ним резко все сбросили скорость и на полном ходу врезался в британца Джорджа Расселла ("Уильямс"). Из всех участников инцидента "живым" вышел только Леклер, остальные сошли. Гонка вновь была остановлена красными флагами, и начались споры - должен ли Ферстаппен получить наказание за срез шиканы или нет. В итоге стюарды велели нидерландцу вернуть позицию не только Хэмилтону, но и французу Эстебану Окону ("Альпин"), который на рестарте втиснулся между двумя лидерами чемпионата.
Во время очередной остановки гонки в "Ред Булл" вновь решили поменять резину Ферстаппену и поставили более мягкий комплект, тогда как Хэмилтон остался на прежнем, жестком составе. И это решение помогло Ферстаппену выиграть рестарт, который вновь был дан с места. Нидерландец лучше всех среагировал на погасшие огни светофора и с третьей позиции переместился на первую. Между Оконом и Хэмилтоном в первом повороте произошел контакт, француз срезал шикану, на некоторое время вышел в лидеры, но тут же пропустил вперед Ферстаппена, чтобы не получить штраф. Круг спустя британец обогнал пилота "Альпин" и ринулся догонять лидера гонки. И теперь весь вопрос был в том, выдержат ли шины "медиум" Ферстаппена до финиша гонки против "харда" Хэмилтона.
До финиша гонка еще пару раз прерывалась режимом виртуальной машины безопасности, чтобы убрать обломки с трассы, это играло на руку Ферстаппену, так как он мог немного сберечь резину. А дальше начался невероятный хаос. Кругов за 13 до финиша Хэмилтон предпринял первую попытку атаки, Ферстаппен отбил ее, но вновь срезал поворот, команда велела ему вернуть позицию британцу, нидерландец замедлился, чтобы сделать это, но пилот "Мерседеса" этого не ожидал и врезался в соперника, немного повредив переднее антикрыло. Несколькими кругами спустя Ферстаппен вновь замедлился и пропустил вперед конкурента в борьбе за титул, но тут же контратаковал его и вернул первую позицию. Однако к этому моменту стюарды уже выписали пятисекундный штраф нидерландцу за тот срезанный поворот.
Долго сопротивляться Хэмилтону на изношенных шинах Ферстаппен не мог и за несколько кругов до финиша пропустил британца к победе, третье место перед самой финишной чертой в борьбе с Оконом вырвал Боттас. Заключительный этап, который пройдет в Абу-Даби с 10 по 12 декабря, Хэмилтон и Ферстаппен начнут с равным количеством очков, а вот в Кубке конструкторов "Мерседес" оторвался от "Ред Булл" на 28 очков.
Шварцман - второй в общем зачете перед заключительным этапом
В рамках Гран-при Саудовской Аравии состоялся предпоследний этап "Формулы-2". Российский пилот Роберт Шварцман в первой гонке занял пятое место, во второй - третье, в третьей, которая была остановлена из-за страшной аварии француза Тео Пуршера и бразильца Энцо Фиттипальди (гонщики были доставлены в госпиталь, но информации об их здоровье на данный момент нет), - вторым.
Перед заключительным этапом россиянин занимает второе место в личном зачете, отставая от лидера австралийца Оскара Пиастри на 51,5 очка.