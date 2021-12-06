Каменский: в сборную России по хоккею на Кубок Первого канала вызваны все сильнейшие

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сборную России по хоккею на Кубке Первого канала представят все сильнейшие на данный момент игроки. Такое мнение ТАСС высказал советник главного тренера национальной команды Алексея Жамнова олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Ранее в понедельник был объявлен состав российской команды на домашний этап Евротура.

"В хоккее никогда не бывает оптимального состава, на данный момент вызваны все сильнейшие. Мы также просматривали и просматриваем других игроков, но я не могу вам выдать все тренерские задумки", - сказал Каменский.

Также он прокомментировал включение в состав 21-летнего нападающего Ивана Морозова, который принял участие в 17 из 35 игр СКА. "Мы вызвали Морозова, потому что он молодой талантливый парень. Почему бы нам на него не посмотреть?" - ответил собеседник агентства.

Российская команда встретится на турнире со сборными Канады (15 декабря), Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря). Большая часть матчей пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве, сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче в Праге 16 декабря. Матчи с канадцами не будут учитываться в зачете Евротура.

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура, турнир состоится с 15 по 19 декабря в Москве.