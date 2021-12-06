Шипачев вошел в состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Форвард московского клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо" Вадим Шипачев вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Во время Кубка Первого канала сборной будет руководить новый тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым, помогать ему будут Алексей Кудашов, Сергей Федоров и Сергей Гончар. Тренером вратарей будетСергей Наумов, тренерами по физподготовке – Хассан Саид и Дмитрий Яшанькин.

В состав команды вошли вратари - Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА), защитники - Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба - "Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург", Магнитогорск), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба - "Авангард"), нападающие - Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба - "Ак Барс"), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба - "Динамо", Москва), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все - "Авангард"), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все - СКА), Владимир Ткачев ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург", Магнитогорск), Егор Коршков ("Локомотив"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев").

Шипачеву 34 года, он с 55 (20 голов + 35 передач) очками в 36 матчах является лучшим бомбардиром текущего сезона Континентальной хоккейной лиги. В составе сборной России форвард стал олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года. Также на его счету одна серебряная и две бронзовые награды мировых первенств.

Российская команда встретится на турнире со сборными Канады (15 декабря), Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря). Большая часть матчей пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве, сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче в Праге 16 декабря. Матчи с канадцами не будут учитываться в зачете Евротура.

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура, турнир состоится с 15 по 19 декабря в Москве. Сборная России, набрав три очка, заняла третье место на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Победу одержала команда Швеции (9 очков), финны расположились на второй строчке (6), четвертыми стали чехи (0).