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Кубок Первого канала

Ласьков: хоккеисты Минулин, Яковлев и Чибисов готовы к играм за сборную России

В понедельник Федерация хоккея России объявила состав на Кубок Первого канал

Москва, 6 декабря. /ТАСС/. Игроки магнитогорского "Металлурга" Артем Минулин, Егор Яковлев и Андрей Чибисов функционально готовы сыграть за сборную России на Кубке Первого канала. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

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Ранее в понедельник стало известно, что Минулин, Яковлев и Чибисов попали в состав сборной России на второй этап Евротура - Кубок Первого канала.

"Есть тренеры сборной, которым виднее, кого вызывать. Функционально ребята готовы", - сказал Ласьков.

Российская команда встретится на турнире со сборными Канады (15 декабря), Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря). Большая часть матчей пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве, сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче в Праге 16 декабря. Матчи с канадцами не будут учитываться в зачете Евротура.

Кубок Первого канала состоится с 15 по 19 декабря в Москве.

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