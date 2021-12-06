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Кубок Первого канала

В состав сборной Швеции по хоккею на Кубок Первого канала вошли 13 игроков КХЛ

Турнир пройдет с 15 по 19 декабря
Хоккеисты сборной Швеции Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной Швеции
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Шведский хоккейный союз объявил состав национальной команды, которая выступит на втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Список игроков опубликован на официальном сайте союза.

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За сборную Швеции, главным тренером которой является Юхан Гарпенлёв, на Кубке Первого канала выступят вратари - Андерс Линдбек ("Йокерит") и Магнус Хелльберг ("Сочи"), защитники - Адам Альмквист и Лукас Бенгтссон (оба - "Динамо", Минск), Лоуренс Пилут ("Трактор"), Оскар Энгсунд ("Лулео"), Линус Хультстрем ("Металлург"), Джонатан Пудас ("Шеллефтео"), Тим Хеед ("Спартак"), нападающие - Фредрик Олофссон ("Оскарсхамн"), Эмиль Петтерссон ("Спартак"), Якоб Лилья ("Барыс", Казахстан), Маттиас Теденбю и Мальте Стремвалль (оба - "Динамо", Минск), Оскар Линдберг и Антон Ведин (оба - "Динамо", Москва), Понтус Хольмберг ("Векше"), Эмиль Ларссон ("Эребрю"), Дмитрий Тимашов ("Брюнес"), Линус Юханссон, Якоб де ла Роз и Йоаким Нюгард (все -"Ферьестад").

Кубок Первого канала состоится с 15 по 19 декабря. Большая часть матчей пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве, сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче в Праге 16 декабря. Сборная Швеции встретится с командами России (16 декабря), Канады (17 декабря) и Чехии (19 декабря).

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