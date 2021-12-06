Футболист "Байера" Лунев дебютирует за команду в матче Лиги Европы с "Ференцварошем"

ТАСС, 6 декабря. Российский голкипер Андрей Лунев дебютирует в составе германского футбольного клуба "Байер" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем". Об этом сообщил главный тренер "Байера" Херардо Сеоане, комментарий которого приводит издание Kicker .

Матч с "Ференцварошем" состоится 9 декабря в Будапеште.

"В матче с "Ференцварошем" мы собираемся провести максимально возможную ротацию состава, - сказал Сеоане. - Лунев начнет этот матч в стартовом составе, мы уже обсудили это с ним. Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс".

"Байер" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, команда занимает первое место в группе G, набрав 13 очков. Также в квартете играют испанский "Бетис", идущий вторым в таблице (10 очков), и шотландский "Селтик", занимающий третью позицию (6), замыкает таблицу "Ференцварош" (0).

Луневу 30 лет, он перешел в "Байер" из петербургского "Зенита" летом 2021 года на правах свободного агента. За "Зенит" он провел 118 матчей, из которых 47 сыграл "на ноль".