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Лига Европы

Футболист "Байера" Лунев дебютирует за команду в матче Лиги Европы с "Ференцварошем"

Российский голкипер перешел в "Байер" летом 2021 года из петербургского "Зенита"
Андрей Лунев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Лунев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Российский голкипер Андрей Лунев дебютирует в составе германского футбольного клуба "Байер" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем". Об этом сообщил главный тренер "Байера" Херардо Сеоане, комментарий которого приводит издание Kicker.

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Матч с "Ференцварошем" состоится 9 декабря в Будапеште.

"В матче с "Ференцварошем" мы собираемся провести максимально возможную ротацию состава, - сказал Сеоане. - Лунев начнет этот матч в стартовом составе, мы уже обсудили это с ним. Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс".

"Байер" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, команда занимает первое место в группе G, набрав 13 очков. Также в квартете играют испанский "Бетис", идущий вторым в таблице (10 очков), и шотландский "Селтик", занимающий третью позицию (6), замыкает таблицу "Ференцварош" (0).

Луневу 30 лет, он перешел в "Байер" из петербургского "Зенита" летом 2021 года на правах свободного агента. За "Зенит" он провел 118 матчей, из которых 47 сыграл "на ноль".

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