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Кубок Первого канала

Первый канал покажет игры сборной России по хоккею на втором этапе Евротура

Матчи будут комментировать Денис Казанский и Игорь Ларионов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России по хоккею на втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Первого канал.

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Матчи прокомментируют Денис Казанский и Игорь Ларионов.

Турнир состоится с 15 по 19 декабря. Российская команда встретится на турнире со сборными Канады (15 декабря), Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря). Большая часть матчей пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве, сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче в Праге 16 декабря. Матчи с канадцами не будут учитываться в зачете Евротура.

Сборная России, набрав три очка, заняла третье место на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Победу одержала команда Швеции (9 очков), финны расположились на второй строчке (6), четвертыми стали чехи (0).

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