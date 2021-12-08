Первая ракетка мира Новак Джокович заявлен на Открытый чемпионат Австралии

ТАСС, 8 декабря. Сербский теннисист Новак Джокович попал в заявку на первый турнир Большого шлема 2022 года - Открытый чемпионат Австралии. Основная сетка соревнований была опубликована пресс-службой турнира.

Ранее сообщалось, что Джокович, действующий победитель турнира, может пропустить Открытый чемпионат Австралии из-за отказа пройти курс вакцинации.

На турнир также заявлены победитель 20 турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль, чемпион Открытого чемпионата США 2020 года австриец Доминик Тим и действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака, досрочно завершившие прошедший сезон. Соревнования пропустят победитель 20 турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер, победительница 23 турниров Большого шлема американка Серена Уильямс и канадка Бьянка Андрееску, победительница Открытого чемпионата США 2020 года.

В основной сетке мужского одиночного турнира Россию представят финалист 2021 года вторая ракетка мира Даниил Медведев, занимающий 5-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев, Аслан Карацев (18-е место), дошедший в 2021 году до полуфинала, и Карен Хачанов (29). В основную сетку соревнований среди женщин попали россиянки Анастасия Павлюченкова (11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации), Дарья Касаткина (26), Вероника Кудерметова (31), Екатерина Александрова (33), Людмила Самсонова (39), Анастасия Потапова (69), Варвара Грачева (79), Вера Звонарева (87).

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.