Балахнин: Гамула был очень позитивным человеком и излучал добро

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула был очень добрым и веселым человеком, который излучал добро. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер ростовчан, бывший тренер сборной России Сергей Балахнин.

Гамула ушел из жизни 8 декабря в возрасте 61 года.

"Большие соболезнования всем родственникам, друзьям, всем, кто его знал, кто с ним пересекался, - сказал Балахнин. - Это был очень веселый, добрый человек, который излучал тепло, доброту, очень позитивный. Замечательный тренер, работал в разных командах, работал в Новороссийске, на Украине, с большим опытом".

Гамула возглавлял "Ростов" в 2014 году, в разное время он тренировал молодежную команду клуба, а также работал в должности селекционера. Также он тренировал украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".