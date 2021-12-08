{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Заваров: Гамула не успел до конца раскрыться как тренер

Обладатель Кубка СССР и бывший тренер футбольного клуба "Ростов" ушел из жизни 8 декабря в возрасте 61 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула был хорошим игроком, но не реализовал до конца свой талант тренера. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший тренер сборной Украины Александр Заваров.

На эту тему
Главный тренер сборной России Карпин выразил соболезнования семье и близким Гамулы
Главный тренер сборной России Карпин выразил соболезнования семье и близким Гамулы

Гамула ушел из жизни 8 декабря в возрасте 61 года.

"Выражаю соболезнования всем близким и родным, друзьям, - сказал Заваров. - Жалко, что в таком молодом возрасте человек уходит из жизни. Как человек он был очень веселый, шутил, жил полной жизнью, он был центром компании. Гамула был хорошим футболистом, и, к сожалению, в тренерской работе не успел раскрыться до конца, думаю, мог бы еще поработать".

В качестве игрока Гамула выступал за луганскую "Зарю", ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), волгодонский "Атоммаш" и херсонский "Кристалл". В качестве тренера Гамула возглавлял "Ростов" в 2014 году, в разное время он тренировал молодежную команду клуба, а также работал в должности селекционера. Также он тренировал украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Футболист "Спартака" Ларссон пропустит матч Лиги Европы с "Легией" из-за травмы
В четверг красно-белые в гостях сыграют с польским клубом в заключительной встрече группового этапа турнира
Футболист "Спартака" Ларссон пропустит матч Лиги Европы с "Легией" из-за травмы
Читать полностью