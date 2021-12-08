Мамедов будет единственным кандидатом на пост президента Федерации фехтования России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Ильгар Мамедов будет избираться на пост президента Федерации фехтования России (ФФР) на безальтернативной основе - больше заявок на этот пост не поступило. Об этом ТАСС сообщил действующий президент ФФР Александр Михайлов.
Выборная конференция ФФР пройдет 15 декабря.
"Больше заявок на выборы не поступило, Мамедов будет избираться на безальтернативной основе", - сообщил Михайлов.
28 октября Михайлов сообщил ТАСС, что покинет пост президента ФФР. Бюро исполкома федерации поддержало кандидатуру первого вице-президента организации Мамедова на пост кандидата в президенты.