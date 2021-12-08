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Летние олимпийские виды спорта

Мамедов будет единственным кандидатом на пост президента Федерации фехтования России

Выборная конференция ФФР пройдет 15 декабря
Первый вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России Ильгар Мамедов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России Ильгар Мамедов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Ильгар Мамедов будет избираться на пост президента Федерации фехтования России (ФФР) на безальтернативной основе - больше заявок на этот пост не поступило. Об этом ТАСС сообщил действующий президент ФФР Александр Михайлов.

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Выборная конференция ФФР пройдет 15 декабря.

"Больше заявок на выборы не поступило, Мамедов будет избираться на безальтернативной основе", - сообщил Михайлов.

28 октября Михайлов сообщил ТАСС, что покинет пост президента ФФР. Бюро исполкома федерации поддержало кандидатуру первого вице-президента организации Мамедова на пост кандидата в президенты.

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