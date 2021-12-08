Мамедов будет единственным кандидатом на пост президента Федерации фехтования России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Ильгар Мамедов будет избираться на пост президента Федерации фехтования России (ФФР) на безальтернативной основе - больше заявок на этот пост не поступило. Об этом ТАСС сообщил действующий президент ФФР Александр Михайлов.