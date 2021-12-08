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Футбол в России

"Если критиковал, то всегда по-настоящему". Умер бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула

Друзьям и болельщикам он запомнился веселым, добрым, позитивным человеком, знатоком шуток и автором острых цитат
Игорь Гамула www.fc-rostov.ru
Описание
Игорь Гамула
© www.fc-rostov.ru

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула умер в возрасте 61 года. Родные, друзья, коллеги и болельщики запомнили его веселым, добрым, позитивным человеком, знатоком шуток и автором острых цитат, получивших большую популярность в футбольном сообществе.

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Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула
Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

О смерти специалиста в среду сообщила пресс-служба "Ростова". "Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба", - говорится в сообщении.

Возможной причиной смерти специалиста называется гипогликемический шок. Такое предположение высказал бывший игрок новороссийского "Черноморца", агент Роман Орещук. "Одна из версий - гипогликемический шок, но это только похоже, не могу сказать на 100%, подробности выясняются. Как я понял, его будут хоронить в Ростове-на-Дону, но пока прошло мало времени. Вроде как в полдевятого или в восемь часов его нашла дочь, но точно это сказать не могу, точно знаю, что первым его в таком состоянии видела именно она", - сказал Орещук.

Российская премьер-лига объявила, что матч 18-го тура между "Ростовом" и "Уралом", который пройдет 11 декабря в Ростове-на-Дону, начнется с минуты молчания в память о Гамуле.

В тренерской работе не успел раскрыться до конца

Гамула родился 17 февраля 1960 года в Ворошиловске (ныне Алчевске) Луганской области Украинской ССР. Родной город и подарил ему первый клуб в футбольной карьере - за ворошиловскую "Зарю" Гамула играл в высшей лиге чемпионата СССР в 1978-1979 и 1982-1984 годах. В 1980 году он перешел в ростовский СКА, с которым через год стал обладателем Кубка СССР.

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Гамула выступал на позиции полузащитника. Будучи невысокого (172 м) роста, он обладал яркими игровыми качествами. "Он был небольшого роста, но с хорошим касанием, видением поля, всегда принимал верные решения. Был очень интересным футболистом", - вспомнил Алексей Еременко, который вместе с Гамулой учился в ростовском интернате.

Игровую карьеру Гамула закончил в херсонской "Таврии" и там же начал свой путь тренера. Также он был тренером новороссийского "Черноморца", латвийской "Даугавы" и украинского "Закарпатья".

В 2011 году Гамула переехал в Ростов-на-Дону, и живописный город на юге России стал для него по-настоящему родным. "Мы в Ростове жили буквально в 150 метрах друг от друга, часто общались семьями", - сказал Еременко. В "Ростове" он был тренером-селекционером, возглавлял молодежный состав, а в 2014 году был назначен главным тренером основной команды. Под руководством Гамулы "Ростов" провел девять матчей, в которых одержал одну победу, четырежды сыграл вничью и потерпел четыре поражения, в декабре 2014 года на посту главного тренера Гамулу сменил Курбан Бердыев.

"К сожалению, в тренерской работе он не успел раскрыться до конца, думаю, мог бы еще поработать", - отметил серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший тренер сборной Украины Александр Заваров.

Жил полной жизнью

Родные, друзья и коллеги единодушно вспоминают Гамулу как очень доброго, отзывчивого и веселого человека. Он был душой компании, всегда шутил и наслаждался жизнью. "Как только я где-то появляюсь, так со мной сразу же хотят все пообщаться", - говорил сам про себя Гамула.

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"Все знают, каким он был - очень честным, открытым, всегда говорил то, что думал, никогда не унывал, всегда поднимал настроение. Если критиковал, то критиковал по-настоящему, не стесняясь в выражениях, но все было в точку. Всегда был с юмором", - рассказал Еременко.

"Как человек он был очень веселый, шутил, жил полной жизнью, он был центром компании", - вспомнил Заваров.

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин также подчеркнул веселый характер Гамулы. "Это был очень веселый, добрый человек, который излучал тепло, доброту, очень позитивный", - сказал он.

Любимец публики

Болельщикам футбола Гамула тоже запомнился своим искрометным чувством юмора, позитивным настроем и острыми цитатами, которые еще при жизни специалиста стали крылатыми. Он никогда не стеснялся в выражениях и всегда мог посмеяться над собой, из-за чего пресс-конференции с его участием приобретали большую популярность. "Как без мата, если мы проиграли? Связки не сделаешь, в смысле - связки слов в предложении", - говорил он.

Это был человек, который действительно любил жизнь. "Я и сейчас веселый парень, хоть дед уже. Мне говорят: "ой, дедушка", а я в ответ: "Какой к черту дедушка? Я муж бабушки!" - говорил Гамула о своем отношении к возрасту и старости.

Гамула очень любил футбол, свою работу и с большой теплотой относился к своим подопечным. "Я миролюбивый, к футболистам отношусь как к детям. Какой бы ни был характер - люблю их как детей. Я их обожаю и лелею", - подчеркивал специалист.

Но не всегда чувство юмора Гомулы принималось публикой позитивно - во время руководства основной командой "Ростова" в 2014 году он угодил в расистский скандал, когда его спросили, собирается ли клуб подписывать контракт с камерунским защитником Бенуа Ангбва. Специалист получил дисквалификацию на пять матчей, после чего принес извинения.

После ухода из "Ростова" Гамула отошел от профессионального футбола, в последние годы жизни он возглавлял клуб "Гераклион", выступающий в любительском чемпионате Москвы. Но он также не забывал про любимый Ростов-на-Дону и поддерживал студенческую футбольную команду Южного федерального университета.

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