"Если критиковал, то всегда по-настоящему". Умер бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула умер в возрасте 61 года. Родные, друзья, коллеги и болельщики запомнили его веселым, добрым, позитивным человеком, знатоком шуток и автором острых цитат, получивших большую популярность в футбольном сообществе.

На эту тему Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

О смерти специалиста в среду сообщила пресс-служба "Ростова". "Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба", - говорится в сообщении. Возможной причиной смерти специалиста называется гипогликемический шок. Такое предположение высказал бывший игрок новороссийского "Черноморца", агент Роман Орещук. "Одна из версий - гипогликемический шок, но это только похоже, не могу сказать на 100%, подробности выясняются. Как я понял, его будут хоронить в Ростове-на-Дону, но пока прошло мало времени. Вроде как в полдевятого или в восемь часов его нашла дочь, но точно это сказать не могу, точно знаю, что первым его в таком состоянии видела именно она", - сказал Орещук. Российская премьер-лига объявила, что матч 18-го тура между "Ростовом" и "Уралом", который пройдет 11 декабря в Ростове-на-Дону, начнется с минуты молчания в память о Гамуле. В тренерской работе не успел раскрыться до конца Гамула родился 17 февраля 1960 года в Ворошиловске (ныне Алчевске) Луганской области Украинской ССР. Родной город и подарил ему первый клуб в футбольной карьере - за ворошиловскую "Зарю" Гамула играл в высшей лиге чемпионата СССР в 1978-1979 и 1982-1984 годах. В 1980 году он перешел в ростовский СКА, с которым через год стал обладателем Кубка СССР.

Гамула выступал на позиции полузащитника. Будучи невысокого (172 м) роста, он обладал яркими игровыми качествами. "Он был небольшого роста, но с хорошим касанием, видением поля, всегда принимал верные решения. Был очень интересным футболистом", - вспомнил Алексей Еременко, который вместе с Гамулой учился в ростовском интернате. Игровую карьеру Гамула закончил в херсонской "Таврии" и там же начал свой путь тренера. Также он был тренером новороссийского "Черноморца", латвийской "Даугавы" и украинского "Закарпатья". В 2011 году Гамула переехал в Ростов-на-Дону, и живописный город на юге России стал для него по-настоящему родным. "Мы в Ростове жили буквально в 150 метрах друг от друга, часто общались семьями", - сказал Еременко. В "Ростове" он был тренером-селекционером, возглавлял молодежный состав, а в 2014 году был назначен главным тренером основной команды. Под руководством Гамулы "Ростов" провел девять матчей, в которых одержал одну победу, четырежды сыграл вничью и потерпел четыре поражения, в декабре 2014 года на посту главного тренера Гамулу сменил Курбан Бердыев. "К сожалению, в тренерской работе он не успел раскрыться до конца, думаю, мог бы еще поработать", - отметил серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший тренер сборной Украины Александр Заваров. Жил полной жизнью Родные, друзья и коллеги единодушно вспоминают Гамулу как очень доброго, отзывчивого и веселого человека. Он был душой компании, всегда шутил и наслаждался жизнью. "Как только я где-то появляюсь, так со мной сразу же хотят все пообщаться", - говорил сам про себя Гамула.