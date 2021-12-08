Сальников стал лауреатом Национальной спортивной премии за "Спортивную солидарность"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Спортивная солидарность". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии вручения Национальной спортивной премии, которая проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Премия в номинации "Спортивная солидарность" вручается за укрепление международных спортивных отношений.

"Мне очень приятно находиться здесь вместе с вами, легендами нашего спорта, теми, кто делал все для того, чтобы мы могли выступать и побеждать. Спасибо тренерам, организаторам, администраторам, менеджерам. Это работа команды, всех людей, которые делают все, чтобы показать нашу страну, привлечь сюда турниры. Показать, что мы ценим и любим спорт", - сказал Сальников.

Сальникову 61 год, он возглавляет Всероссийскую федерацию плавания с 2010 года. Также Сальников является четырехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях и 18 категориях. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.

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