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Лига Европы

Камано: футболистам "Локомотива" нужно сохранять хладнокровие в матче с "Марселем"

Встреча шестого тура группового этапа Лиги Европы пройдет в четверг
Франсуа Камано ("Локомотив") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Франсуа Камано ("Локомотив")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Московскому футбольному клубу "Локомотив" необходимо сохранять хладнокровие, чтобы добиться положительного результата в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против французского "Марселя". Такое мнение журналистам высказал форвард железнодорожников Франсуа Камано.

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Встреча пройдет 9 декабря во Франции. Начало игры - в 23:00 мск. В случае победы московский клуб займет третье место в группе и выйдет в плей-офф Лиги конференций.

"Мы хорошо приземлились во Франции. Мы готовились всю неделю, у нас было достаточно много матчей в последнее время. Завтра нас ждет серьезный матч, и нам нужен положительный результат", - сказал Камано.

"Я играл здесь несколько раз, и в составе "Бастии", и в составе "Бордо". Я хорошо знаю местную публику, прекрасно понимаю, чего нам ждать в плане публики, болельщиков. Поэтому завтра нужно сохранять хладнокровие и идти к результату", - добавил футболист.

"Локомотив" и "Марсель" выступают в группе E вместе с турецким "Галатасараем" и итальянским "Лацио". Возглавляет квартет "Галатасарай", который набрал 11 очков в пяти матчах, за ним следуют "Лацио" (8), "Марсель" (4) и "Локомотив" (2).

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