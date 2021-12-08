Матыцин: лауреаты национальной премии являются примерами возрождения российского спорта

Победителями в номинации "Гордость России" стали пловец Евгений Рылов и синхронистка Светлана Ромашина, в номинации "Эпоха в спорте" - главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Церемония прошла во Дворце гимнастики Винер-Усмановой в Москве.

"Прежде всего я хочу поблагодарить Ирину Александровну за гостеприимство, атмосферу, единение, - сказал Матыцин. - Мы вместе в этом храме спорта, и Национальная спортивная премия - это подтверждение, что мы великая страна с великими талантами, тренерскими талантами, спортсменами, организаторами. Я нахожусь рядом с гордостью России - Ириной Александровной [Винер-Усмановой], Светланой [Ромашиной], Евгением [Рыловым]. Мы свидетели того, что возрождается история отечественного спорта".

"На Олимпийских, Паралимпийских играх мы доказали, что с нами считаются, нами гордятся. У меня не было сомнений и фаворитов - каждый из номинантов был и остается достойным, каждого победителя выбирало народное голосование, взаимное признание и доверие СМИ, что вы поддерживаете позитивный спорт", - заключил он.

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ромашина после церемонии отметила, насколько ценна для нее данная награда после тяжелой подготовки к последней в карьере Олимпиаде. "Каждая медаль очень ценна для спортсмена, неважно, какая она по счету - я помню все, от первой до седьмой награды, они откладываются у спортсмена в сердце, - сказала она. - Может, для кого-то Игры были, как для меня, немного выстраданными: было много затрачено как физических, так и моральных сил. Именно поэтому лично для меня медали и награды, которые в этом году мы получаем, одни из самых ценных и значимых".

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов РФ.

В новость внесены изменения (22:54 мск) - добавлена цитата Ромашиной в пятом абзаце.