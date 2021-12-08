Андрей Мостовой считает, что "Зенит" наиграл на победу в матче с "Челси"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" наиграл на победу в матче группового этапа Лиги чемпионов с английским футбольным клубом "Челси". Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой.

В среду "Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Челси" со счетом 3:3.

"Считаю, получилась очень хорошая игра, очень зрелищная, - сказал Мостовой. - Мне кажется, мы сегодня даже наиграли на победу. Может быть, на нас сегодня ничего не давило, мы играли дома, с прекрасным клубом".

"Как оценю выступление "Зенита" в Лиге чемпионов? Где-то на оценку "три с плюсом". Сейчас это наш уровень, наше место, все-таки, думаю, тяжело будет конкурировать с такими клубами, как "Ювентус" и "Челси", - добавил футболист.

"Зенит" занял третье место в турнирной таблице группы Н, набрав 5 очков. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Челси" с 13 очками занял второе место. Первым стал итальянский "Ювентус" (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский "Мальмё" (1) со счетом 1:0.