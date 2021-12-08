"Зенит" сыграл вничью с "Челси" со счетом 3:3 в матче Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" сыграл вничью с английским "Челси" со счетом 3:3 в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Клаудиньо (38-я минута), Сердар Азмун (41) и Магомед Оздоев (90+4). У "Челси" отличились Тимо Вернер (2, 85) и Ромелу Лукаку (62).

"Зенит" провел 200-й матч в еврокубках. Команда из Санкт-Петербурга пропустила самый быстрый мяч в матчах Лиги чемпионов, Вернер отличился через 1 минуту и 22 секунды после стартового свистка. Ранее самым быстрым мячом в ворота "Зенита" был гол Иско в матче группового этапа турнира с испанской "Малагой" (0:3) в сезоне-2012/13.

"Зенит" занял третье место в турнирной таблице группы Н, набрав 5 очков. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы, соперником сине-бело-голубых станет команда, которая займет второе место в одной из групп Лиги Европы. "Челси" с 13 очками занял второе место. Первым стал итальянский "Ювентус" (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский "Мальмё" (1) со счетом 1:0. "Ювентус" и "Челси" примут участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповом этапе турнира "Зенит" в первом туре проиграл "Челси" (0:1), затем разгромил "Мальмё" (4:0), дважды проиграл "Ювентусу" (0:1 и 1:4) и сыграл вничью с "Мальмё" (1:1). "Челси" является действующим победителем Лиги чемпионов. Финал самого престижного клубного турнира нынешнего сезона состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

Соперника по 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" узнает после жеребьевки, которая пройдет 13 декабря. Первый матч запланирован на 17 февраля, ответный - на 24 февраля.