Семак: футболисты "Зенита" были закрепощены в начале матча Лиги чемпионов с "Челси"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" плохо вошли в матч группового этапа Лиги чемпионов с английским "Челси", в их игре присутствовала непонятная закрепощенность. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" сыграл вничью с "Челси" со счетом 3:3 в матче Лиги чемпионов

В среду "Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Челси" со счетом 3:3.

"Игра получилось открытой, обоюдоострой, - сказал Семак. - Мы плохо вошли в игру, пропустили быстрый гол, присутствовала какая-то закрепощенность непонятная. В атаке создали много, к сожалению, пропустили много. По ходу матча могли выиграть, а могли и проиграть".

"Зенит" занял третье место в турнирной таблице группы Н, набрав 5 очков. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Челси" с 13 очками занял второе место. Первым стал итальянский "Ювентус" (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский "Мальмё" (1) со счетом 1:0.