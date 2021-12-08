Тухель: футболисты "Зенита" наказали "Челси" за потерю концентрации

В среду "Челси" в гостях сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 3:3.

"Мы пропустили шесть мячей за последние две игры, несколько раз уступали в счете, теряли преимущество, - сказал Тухель. - Я не могу говорить о достижениях, потому что никто не может быть рад таким результатам. Я не думаю, что сейчас время говорить об индивидуальной игре футболистов".

"У нас были очень хорошие первые 15 минут, потом мы перестали делать то, что делали, думая, что мы контролируем игру, но мы забыли, почему мы лучшая команда. А это из-за уровня концентрации, как только мы прекращаем думать о результате, нас наказывают. Реакция была хорошая, это показывает, что мы можем сделать многое, когда пропускаем голы, можем забивать, но когда мы ведем, мы перестаем играть. Когда забили, мы перестали атаковать, и сразу же нас наказали, это говорит об уровне и о том, как люди смотрят на игру", - отметил специалист.

"Челси" занял второе место в таблице группы Н, набрав 13 очков в шести матчах. "Зенит" расположился на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 5 очков. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы. Первым в группе стал итальянский "Ювентус" (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский "Мальмё" (1) со счетом 1:0.