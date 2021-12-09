Бышовец: игра с "Челси" показала, что "Зенит" мог достичь большего в Лиге чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Зенита" могли достичь большего в Лиге чемпионов, об этом говорит качество игры команды, показанное в матче с "Челси". Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер СССР, бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец.

"Зенит" в своей заключительной игре на групповом этапе Лиги чемпионов сыграл вничью с действующим победителем турнира английским "Челси" со счетом 3:3 и выступит весной в Лиге Европы. В группе с командами также играли итальянский "Ювентус" и шведский "Мальмё".

"Матч оправдал ожидания, и главное, мне кажется, заключается в том, что игра получилась зрелищной и интересной. Выбранная тактика, потенциал и возможности игроков "Зенита" дают основание думать, что при известных обстоятельствах в Лиге чемпионов команде можно было достичь большего. С тем же "Ювентусом", наверное, не хватило уверенности, сказалось отсутствие определенного опыта. Потому что, раскрепостившись в игре с "Челси", мы увидели и разнообразие в атаках команды, и скорости, и, мне думается, испытывая определенные проблемы, "Ювентус" был бы "Зениту" под силу", - сказал Бышовец.

"Удача и забитый мяч [Магомедом] Оздоевым могут говорить о хорошем впечатлении. Матч, конечно, не влиял на окончательный результат в группе. Но болельщики сыграли свою роль: они ждали этой игры, подпитывали энергией футболистов. И для тех был вызов - сыграть против "Челси", - добавил он.