Аспиликуэта: "Челси" позволил "Зениту" совершить много ударов по воротам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Футболисты английского "Челси" позволили игрокам "Зенита" совершить много ударов по своим воротам в матче Лиги чемпионов, обычно команда так не играет. Об этом на пресс-конференции рассказал капитан и защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта.

В среду "Челси" в гостях сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 3:3 в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Что было не так с командой? Обычно мы играем так, что не позволяем сопернику нанести много ударов, здесь получилось иначе, конечно, нужно решать проблему, потому что результат неприемлемый, попробуем решить ее в субботу в матче чемпионата Англии с "Лидсом". Нужно работать в команде, я думаю, что нашей сильной стороной является адаптация к ситуациям. Мы хотели бы завершить [групповой турнир] на первом месте", - сказал Аспиликуэта.

"Это непростой момент, выступали в последних матчах не лучшим образом, нужно реагировать на это. Мы знаем, что потеряли позиции в премьер-лиге и в Лиге чемпионов, нужно смотреть правде в глаза и анализировать игру, мы не в лучших кондициях. Нужно победить в следующем матче чемпионата Англии", - добавил футболист.

"Челси" занял второе место в таблице группы Н, набрав 13 очков в шести матчах. "Зенит" расположился на третьей позиции, набрав 5 очков. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы. Первым стал итальянский "Ювентус" (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский "Мальмё" (1) со счетом 1:0.