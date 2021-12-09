ТАСС, 9 декабря. Испанская "Барселона" проиграла германской "Баварии" со счетом 0:3 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф турнира. Встреча прошла в Мюнхене.

Забитыми мячами отметились Томас Мюллер (34-я минута), Лерой Сане (43) и Джамал Мусиала (62). Мюллер забил 50-й гол в Лиге чемпионов.

В другом матче группы Е португальская "Бенфика" со счетом 2:0 обыграла киевское "Динамо". "Бавария" заняла первое место в квартете с 18 очками, далее финишировали "Бенфика" (8 очков), "Барселона" (7) и "Динамо" (1). "Бавария" и "Бенфика" сыграют в плей-офф Лиги чемпионов, "Барселона" - в плей-офф Лиги Европы.

"Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда каталонцы не принимали участие в турнире. Преодолеть групповой этап Лиги чемпионов "Барселона" не сумела впервые с сезона-2000/01, тогда сине-гранатовые также заняли третье место, после чего дошли до полуфинала Кубка УЕФА, где уступили английскому "Ливерпулю" (0:0, 0:1).

Соперника по 1/16 финала Лиги Европы "Барселона" узнает после жеребьевки, которая пройдет 13 декабря. Первый матч запланирован на 17 февраля, ответный - на 24 февраля. "Барселона" является пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов также состоится 13 декабря. Первые игры пройдут 15-16 и 22-23 февраля, ответные - 8-9 и 15-16 марта. Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт Петербурге 28 мая.