Россия оторвалась от Украины в таблице коэффициентов УЕФА после матча "Зенит" - "Челси"

ТАСС, 9 декабря. Россия сумела оторваться от Украины в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после ничьей петербургского "Зенита" в матче против лондонского "Челси" и поражения киевского "Динамо" от португальской "Бенфики" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

В среду "Зенит" сыграл вничью с действующим победителем Лиги чемпионов "Челси" со счетом 3:3, по итогам группового этапа петербуржцы стали третьими в группе Н и вышли в плей-офф Лиги Европы. На данный момент в активе России 32,882 балла, она на 1,282 балла опережает идущую на 11-м месте Украину. Во вторник "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" (1:1), а киевское "Динамо" в среду проиграло "Бенфике" со счетом 0:2. Оба украинских клуба заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов и завершили выступление в еврокубках нынешнего сезона.

Россия по итогам матчей Лиги Европы в четверг может обогнать Шотландию и выйти на девятое место. Для этого московские "Спартак" и "Локомотив" должны суммарно набрать не менее 0,4 балла (две ничьи), а шотландские "Селтик" и "Рейнджерс" - проиграть свои матчи.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 3,700) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко.

За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.