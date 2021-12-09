Семак считает, что "Зенит" заслуженно вышел в весеннюю стадию еврокубков

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" в среду сыграл вничью с лондонским "Челси" (3:3). Команда из Санкт-Петербурга заняла третье место в группе Н и продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы. В двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов "Зенит" занимал последнее место в группе.

"Мы заслуженно вышли. Еще один раз мы набрали семь очков в группе, с таким результатом иногда выходят в плей-офф Лиги чемпионов, а мы даже в евровесну тогда не вышли. Единственное, прошлый сезон провалили, но для нас он был критичным в плане ковида и травм, заменить игроков элементарно было некем. Можно связывать это с изменением формата лимита, совокупность факторов повлияла на неудачный предыдущий сезон", - отметил Семак.

"Приходят новые игроки. К сожалению, я не могу сказать, что мы усиливаем команду, но видоизменяем. Проблем много, мы их знаем, но не всегда получается делать то, что хочется в плане развития командной игры", - заключил главный тренер "Зенита".

Соперника по 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" узнает после жеребьевки, которая пройдет 13 декабря. Первый матч запланирован на 17 февраля, ответный - на 24 февраля.