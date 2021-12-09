"Ренн" намерен оспорить перенос матча футбольной Лиги конференций против "Тоттенхэма"

В ночь на четверг пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила, что из-за вспышки коронавируса в команде домашняя встреча против "Ренна", которая должна была пройти 9 декабря, не состоится, а клуб продолжает обсуждение с УЕФА по поводу новой даты проведения матча. В среду главный тренер команды Антонио Конте сообщил, что заразились восемь футболистов и пять сотрудников клуба.

"Решение "Тоттенхэма" не участвовать в матче является односторонним, оно никак не подтверждено УЕФА. Представитель английского клуба не захотел назвать точное количество зараженных игроков, в то время как правило гласит, что игру можно провести, когда в команде есть 13 полевых игроков и один вратарь. Мы оставляем за собой право обратиться в УЕФА. "Тотенхэм" в среду утром подтвердил по электронной почте, что матч состоится, но о своем окончательном решении не играть сообщил лишь когда "Ренн" прилетел в Лондон. Это отсутствие честной игры", - говорится в заявлении "Ренна".

"Тоттенхэм" после пяти туров занимает второе место в группе G, набрав 7 очков. "Ренн" лидирует в квартете с 11 очками.