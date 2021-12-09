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Футбол в России

Отбывший дисквалификацию Обухов продолжит карьеру в "Оренбурге"

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Отбывший дисквалификацию Международной федерации футбола (ФИФА) нападающий Владимир Обухов продолжит карьеру в клубе Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) "Оренбург". Об этом ТАСС сообщил источник.

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19 июля ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации закончился 2 декабря.

"Обухов продолжит карьеру в "Оренбурге". Футболист на днях успешно прошел медобследование. В ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с клубом", - сказал собеседник агентства.

Обухову 29 лет, последним клубом футболиста был "Ростов", за который он выступал с октября 2020 года. Обухов является воспитанником московского "Спартака". Ранее футболист выступал за "Тамбов", "Сочи", саранскую "Мордовию", краснодарскую "Кубань" и московское "Торпедо".

"Оренбург" занимает первое место в таблице ФНЛ-1, набрав 53 очка в 25 матчах.

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