Поздняков: олимпийское движение дистанцируется от заявлений политического характера

Ранее Канада, США, Австралия и Великобритания объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.

"Некоторое время назад по итогам исполкома ОКР мы обсуждали эту тему. Еще раз - со спортивной точки зрения подобный демарш является абсолютно бессмысленным. Олимпийское движение дистанцируется от политических движений, а данные заявления являются исключительно политическими и носят исключительно политический характер. Поэтому в этой связи я безусловно не могу поддерживать данные заявления, поскольку многие из нас хорошо помнят, к чему привели попытки политических бойкотов и неучастие спортсменов в Олимпиадах в 1980 и 1984 годах", - сказал Поздняков.

"Безусловно, спустя время многие участники тех событий подчеркивали, что это было абсолютно контрпродуктивное и неправильное решение. Сегодня, исходя из истории олимпийского движения, можно с уверенностью сказать, что оно очень уверенно движется по пути дистанцирования от различных заявлений политического характера, и мы очень надеемся, что подобные политические заявления не омрачат проведение Игр. С другой стороны, я лишь хочу высказать слова сочувствия спортсменам из тех стран, которые не будут ощущать поддержки своих руководителей на крупнейшем спортивном форуме, в этой части нашим спортсменам будет легче, так как глава нашего государства будет присутствовать на Играх, и это станет дополнительным мотивирующим фактором для всех спортсменов", - добавил глава ОКР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.