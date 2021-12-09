Президент "Оренбурга" рассказал, почему клуб захотел подписать контракт с Обуховым

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Нападающий Владимир Обухов, который отбыл дисквалификацию Международной федерации футбола (ФИФА), как игрок устраивает клуб Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) "Оренбург". Об этом ТАСС сообщил президент "Оренбурга" Василий Еремякин.

В четверг "Оренбург" объявил о подписании контракта с Обуховым.

19 июля ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации закончился 2 декабря.

"Как игрок он нас устраивает, мы знаем, что у него была проблема, но мы изучили это. В качестве футболиста он нас устраивает, игрок такого амплуа подходит для клуба. Детали контракта не могу сказать".

Обухову 29 лет, последним клубом футболиста был "Ростов", за который он выступал с октября 2020 года. Обухов является воспитанником московского "Спартака". Ранее футболист выступал за "Тамбов", "Сочи", саранскую "Мордовию", краснодарскую "Кубань" и московское "Торпедо".

"Оренбург" занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 53 очка в 25 матчах.