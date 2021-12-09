МОК утвердил форму российских конькобежцев для участия в Олимпиаде 2022 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму для конькобежцев и шорт-трекистов сборной, в которой спортсмены выступят на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В связи с международными санкциями, наложенными на российский спорт, представители России на Олимпиаде в Пекине не имеют права выступать в форме с изображением государственной символики - герба и флага. Вся экипировка российских олимпийцев должна быть предварительно согласована с МОК.

"Форма прошла утверждение МОК, сейчас она направлена в Международный союз конькобежцев. Форма содержит цвета флага и общий фон у нее синий, сине-голубой, на ней будет единственно возможный логотип для России на Олимпиаде - символ Олимпийского комитета России (ОКР)", - сказала Баталова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские олимпийцы выступят на этих соревнованиях под флагом ОКР, в честь их побед вместо государственного гимна будет звучать отрывок из Первого концерта Петра Чайковского.