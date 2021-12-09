МОК одобрил форму сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил форму, в которой сборная России по хоккею выступит на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля 2022 года. Сборная России на олимпийском турнире сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

"Дизайн формы ROC для зимних Олимпийских игр в Пекине соответствует установленному регламенту. Данные правила устанавливают основу для международных федераций на чемпионатах мира, а также Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине. На этой основе данная форма была утверждена", - заявили в пресс-службе МОК.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх выступят без национального флага и государственного гимна, в Пекине команда будет участвовать под названием Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).