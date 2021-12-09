В НХЛ по-прежнему ожидают, что игроки лиги примут участие в Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по-прежнему ожидает, что игроки лиги примут участие в Олимпиаде в Пекине. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Что ждет игроков НХЛ при выступлении на Олимпиаде

Протокол и "пузырь" в Пекине. Что ждет игроков НХЛ при выступлении на Олимпиаде

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в зимней Олимпиаде. По условиям соглашения, НХЛ может до 10 января отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

"Мы по-прежнему ожидаем, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине", - сказал Дэйли.

Мужской олимпийский турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Все национальные федерации, за исключением китайской, назвали по три игрока, которые включены в состав сборных. В состав сборной России на Олимпиаду вошли вратарь Андрей Василевский ("Тампа"), его одноклубник нападающий Никита Кучеров и форвард "Вашингтона" Александр Овечкин.