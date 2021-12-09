Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение засчитать гол Комличенко "Зениту"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение судьи Алексея Матюнина засчитать гол нападающего "Ростова" Николая Комличенко в ворота петербургского "Зенита" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге 3 декабря и завершилась со счетом 2:2. На 25-й минуте Комличенко забил мяч, сделав счет 2:0. Перед взятием ворот форвард оттолкнул рукой защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого. После вмешательства видеоассистентов рефери (VAR) Матюнин посмотрел эпизод на мониторе и принял решение засчитать гол.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот атакующий игрок команды "Ростов" Николай Комличенко совершил нарушение правил игры против обороняющегося игрока команды "Зенит" Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок "Ростова" не имел зрительный контакт с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды "Зенит", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Матюнин ошибочно не удалил с поля защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова на девятой минуте матча. Арбитр назначил пенальти в ворота хозяев и показал нарушителю желтую карточку. "Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил игры со стороны данного игрока является лишением соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч при назначении 11-метрового удара, что должно наказываться удалением игрока с поля с показом красной карточки", - говорится в сообщении.