Гандболистка Михайличенко рассказала, как россиянки ушли от поражения в игре со словенками

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 9 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки не теряли надежду отыграться в матче чемпионата мира со словенками, даже уступая в счете четыре мяча, они продолжали поддерживать друг друга до конца матча. Об этом журналистам рассказала игрок сборной России Елена Михайличенко.
Встреча основного раунда завершилась со счетом 26:26, россиянки отыгрались на последних секундах матча. Решающий мяч на счету Юлии Марковой.
"На душе огорчение оттого, что не победили, это были очень важные два очка. Но есть и радость, ведь мы не уступили", - сказала Михайличенко.
"Последние десять минут сыграли свою роль. Тренерский штаб, вся скамейка, игроки на площадке старались друг друга подбадривать. Абсолютно все без исключения поддерживали друг друга. Я очень горжусь своей командой из-за этого", - добавила она.
Сборная России занимает первое место в группе 1 с пятью очками. В следующем матче россиянки 11 декабря сыграют с командой Черногории.