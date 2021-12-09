Гандболистка Михайличенко рассказала, как россиянки ушли от поражения в игре со словенками

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 9 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки не теряли надежду отыграться в матче чемпионата мира со словенками, даже уступая в счете четыре мяча, они продолжали поддерживать друг друга до конца матча. Об этом журналистам рассказала игрок сборной России Елена Михайличенко.

Женская сборная России по гандболу сыграла вничью со словенками на чемпионате мира

Встреча основного раунда завершилась со счетом 26:26, россиянки отыгрались на последних секундах матча. Решающий мяч на счету Юлии Марковой.

"На душе огорчение оттого, что не победили, это были очень важные два очка. Но есть и радость, ведь мы не уступили", - сказала Михайличенко.

"Последние десять минут сыграли свою роль. Тренерский штаб, вся скамейка, игроки на площадке старались друг друга подбадривать. Абсолютно все без исключения поддерживали друг друга. Я очень горжусь своей командой из-за этого", - добавила она.

Сборная России занимает первое место в группе 1 с пятью очками. В следующем матче россиянки 11 декабря сыграют с командой Черногории.