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Женский чемпионат мира по гандболу

Гандболистка Михайличенко рассказала, как россиянки ушли от поражения в игре со словенками

Матч основного раунда чемпионата мира завершился со счетом 26:26, сборная России отыгралась на последних секундах
Елена Михайличенко AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Елена Михайличенко
© AP Photo/Pavel Golovkin

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 9 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки не теряли надежду отыграться в матче чемпионата мира со словенками, даже уступая в счете четыре мяча, они продолжали поддерживать друг друга до конца матча. Об этом журналистам рассказала игрок сборной России Елена Михайличенко.

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Встреча основного раунда завершилась со счетом 26:26, россиянки отыгрались на последних секундах матча. Решающий мяч на счету Юлии Марковой.

"На душе огорчение оттого, что не победили, это были очень важные два очка. Но есть и радость, ведь мы не уступили", - сказала Михайличенко.

"Последние десять минут сыграли свою роль. Тренерский штаб, вся скамейка, игроки на площадке старались друг друга подбадривать. Абсолютно все без исключения поддерживали друг друга. Я очень горжусь своей командой из-за этого", - добавила она.

Сборная России занимает первое место в группе 1 с пятью очками. В следующем матче россиянки 11 декабря сыграют с командой Черногории.

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Женский чемпионат мира по гандболу
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