Женская сборная России по гандболу сыграла вничью со словенками на чемпионате мира

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 9 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Словении со счетом 26:26 в стартовом матче основного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Испании.

В предварительном раунде российские гандболистки выиграли все три встречи и вышли в основной раунд с четырьмя очками из четырех возможных.

Сборная России занимает первое место в группе 1 с пятью очками, словенские гандболистки набрали три очка после трех игр и располагаются на третьем месте. Второе место занимает команда Франции (4 очка, 2 игры). Четвертую строчку занимают сербки (2 очка, 2 игры), далее идут польки (0, 2) и черногорки (0, 2). В четвертьфинал выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы. Основной этап продлится до 13 декабря, плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

В следующем матче сборная России 11 декабря сыграет с командой Черногории. Словенки в тот же день встретятся с польскими гандболистками.

Турнир проходит в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. На чемпионате мира впервые выступают 32 сборные, ранее на мировых первенствах выступало на восемь команд меньше. На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, команда СССР становилась чемпионом мира трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.