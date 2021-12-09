Матч "Тоттенхэма" в чемпионате Англии перенесен из-за вспышки коронавируса

ТАСС, 9 декабря. Матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу "Брайтон" - "Тоттенхэм" перенесен из-за вспышки коронавируса в составе гостей. Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

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Днем ранее в составе "Тоттенхэма" были выявлены восемь случаев заражения среди футболистов и пять - среди сотрудников клуба. В тот же день была отменена встреча шестого тура группового этапа Лиги конференций против французского "Ренна".

Новая дата проведения матча пока не определена. Первоначально встреча была запланирована на воскресенье.

После 14 сыгранных матчей "Тоттенхэм" занимает пятое место в таблице чемпионата, набрав 25 очков. "Брайтон" с 20 очками в 15 матчах идет девятым.