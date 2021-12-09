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Футбол в Англии

Матч "Тоттенхэма" в чемпионате Англии перенесен из-за вспышки коронавируса

Накануне стало известно, что по аналогичной причине не состоится встреча лондонской команды в шестом туре группового этапа Лиги конференций с французским "Ренном"
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 9 декабря. Матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу "Брайтон" - "Тоттенхэм" перенесен из-за вспышки коронавируса в составе гостей. Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

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Днем ранее в составе "Тоттенхэма" были выявлены восемь случаев заражения среди футболистов и пять - среди сотрудников клуба. В тот же день была отменена встреча шестого тура группового этапа Лиги конференций против французского "Ренна".

Новая дата проведения матча пока не определена. Первоначально встреча была запланирована на воскресенье.

После 14 сыгранных матчей "Тоттенхэм" занимает пятое место в таблице чемпионата, набрав 25 очков. "Брайтон" с 20 очками в 15 матчах идет девятым.

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