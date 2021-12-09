Черчесов: "Спартак" контролировал игру в матче Лиги Европы против "Легии"

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболисты московского "Спартака" полностью контролировали игру в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии", у соперника почти не было моментов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Спартака" и "Легии" Станислав Черчесов.

В четверг "Спартак" на выезде обыграл "Легию" со счетом 1:0. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял форвард "Легии" Томаш Пекгарт.

"Впечатления положительные, потому что "Спартак" прошел дальше, с чем их и поздравляю, - сказал Черчесов. - Наверное, было бы не справедливо, если бы "Легия" забила, потому что "Спартак" контролировал весь матч, у "Легии" почти не было моментов, кроме удара в перекладину, и то спонтанного. "Спартак" подсел после гола? Нет, он не подсел, играл по результату, по счету".

"Когда смотришь такие игры, желаешь второго гола, потому что может что-то случиться в любую секунду. Оно по сути и случилось - перекладина и пенальти, который долго смотрели и назначили. Поэтому на таком уровне нужно реализовывать свое преимущество и класс, но повторю, что есть результат, есть игры весной, два клуба прошли от России, это уже положительно. Посмотрим, кто попадется, надо готовиться", - добавил Черчесов.

В другом матче группы С "Наполи" со счетом 3:2 обыграл "Лестер". "Спартак" набрал 10 очков и занял первое место в группе, благодаря чему напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Вторым стал "Наполи" (10 очков), третьим - "Лестер" (8), четвертой - "Легия" (6). "Наполи" сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы, "Лестер" выступит в плей-офф Лиги конференций.

Жеребьевка раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоится 17 декабря, первый матч пройдет 17 февраля, ответный - 24 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля 2022 года. Первый матч пройдет 10 марта, ответный - 17 марта.