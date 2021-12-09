Витория: футболисты "Спартака" стали первыми в группе Лиги Европы благодаря их же труду

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" заслуженно вышли в 1/8 финала Лиги Европы, первого места в группе они добились своим же трудом. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московской команды Руй Витория.

"Спартак" в четверг в Варшаве одержал победу над польской "Легией" (1:0) и завершил групповой этап Лиги Европы на первом месте в группе C, набрав 10 очков в шести матчах. Встреча, прошедшая на арене "Стадион Войска Польского", завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Автором единственного мяча в этой игре стал полузащитник москвичей Зелимхан Бакаев.

"Очень важная и сложная победа. Мы отлично играли с точки зрения тактики, отлично играли в обороне. Мои игроки хорошо действовали в обороне. Единственное, что во втором тайме не хватило концентрации, чтобы завершить игру достойно", - сказал Витория.

"Мы приехали сюда не сводить счеты, а победить. Свою задачу мы выполнили. Это была заслуженная победа. Первое место досталось нам нашим трудом", - добавил он.

"Спартак" благодаря первому месту в группе Лиги Европы вышел в 1/8 финала турнира. Соперник российской команды по этой стадии турнира определится по итогам 1/16 финала, в которой встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, и клубы, ставшие третьими в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира состоится 25 февраля 2022 года.