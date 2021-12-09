Семин: футболисты "Спартака" продемонстрировали "спартаковский дух" в матче с "Легией"

ТАСС, 9 декабря. Футболисты московского "Спартака" победой над польской "Легией" продемонстрировали "спартаковский дух" и продолжили традиции клуба. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В четверг "Спартак" победил "Легию" со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и вышел с первого места в группе в 1/8 финала турнира.

"Нет каких-то невероятных впечатлений, но есть впечатление, что "Спартак" продолжил старые традиции [Олега] Романцева, [Константина] Бескова и [Николая] Старостина, - сказал Семин. - В определенные моменты команда собралась, завоевала много очков для России в рейтинге УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС). И в данном случае из суперэкстремальной ситуации красно-белые выбрались, это "спартаковский дух", поздравляю болельщиков".

На 98-й минуте встречи голкипер красно-белых Александр Селихов отразил пенальти. "Не хочу никого выделять конкретно. Пенальти на последней минуте? "Спартак" есть "Спартак". Иной раз они делают чудо, хотя в последнее время не очень часто", - добавил тренер.

Жеребьевка раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоится 13 декабря, первый матч пройдет 17 февраля, ответный - 24 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля 2022 года. Первый матч пройдет 10 марта, ответный - 17 марта.