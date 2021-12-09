Мостовой: судья чуть не "убил" "Спартак" в матче Лиги Европы против "Легии"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Главный арбитр Матей Юг чуть не "убил" московский "Спартак" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии", назначив пенальти в конце игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой.

В четверг "Спартак" на выезде обыграл "Легию" со счетом 1:0. Забитым мячом отметился Зелимхан Бакаев (17-я минута). На восьмой добавленной ко второму тайму минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял форвард "Легии" Томаш Пекгарт. Юг назначил 11-метровый после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

"Я говорил, что "Спартак" либо победит в один мяч, либо сыграет вничью, - сказал Мостовой. - К счастью, выиграл 1:0, но безобразное решение судьи, который сделал из ничего пенальти с помощью своего решения, с помощью VAR. Можно говорить, что судья чуть не "убил" "Спартак" в матче с "Легией". Но хорошо, что есть Селихов, который угадал направление, игрок ударил неважно, но Селихов угадал и отбил, выручил на 100%, тем самым показав, что судья не объективен".

"Бакаев в хорошей форме, [Квинси] Промес, [Роман] Зобнин - молодцы, защитники бились, как всегда старались, потому что "Легия" во втором тайме надавила прилично, но команда справилась. Да, во втором тайме, особенно в концовке "Спартак" подсел. Но "Легия" при 35 тыс. болельщиков тоже не хотела проигрывать. Другое дело, что подсели, но счет 1:0 был, их устраивал, думали больше об обороне, отбивались, грубо не ошибались. Грубо ошибся только судья", - добавил Мостовой.

В другом матче группы С "Наполи" со счетом 3:2 обыграл "Лестер". "Спартак" набрал 10 очков и занял первое место в группе, благодаря чему напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Вторым стал "Наполи" (10 очков), третьим - "Лестер" (8), четвертой - "Легия" (6). "Наполи" сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы, "Лестер" выступит в плей-офф Лиги конференций.

Жеребьевка раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоится 13 декабря, первый матч пройдет 17 февраля, ответный - 24 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля 2022 года. Первый матч пройдет 10 марта, ответный - 17 марта.