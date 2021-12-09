Витория: Селихов вернулся после травмы в очень важное для "Спартака" время

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Голкипер "Спартака" Александр Селихов восстановился после травмы в очень важное для клуба время. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московской команды Руй Витория.

"Спартак" в четверг в Варшаве одержал победу над "Легией" (1:0) и завершил групповой этап Лиги Европы на первом месте в группе C, набрав 10 очков в шести матчах. На 98-й минуте Селихов отразил пенальти.

"Очень счастлив за Селихова, у которого были травмы, сейчас у него все хорошо. Мы говорим о Селихове в очень важный период для клуба: у него два месяца была травма, мы не ставили его из-за того, что был риск ее усугубить. Он пришел в нужное время. Хотел бы сказать, что я доверяю всем нашим вратарям", - сказал Витория.

"Не верил, что мы сыграем вничью. В последние минуты хотелось верить в справедливость - так и случилось, - добавил тренер. - Хотел бы сказать, что пенальти был назначен не очень справедливо. Селихов показал отличную игру, но хотелось отметить, что команда с точки зрения тактики показала себя очень хорошо".

Специалист отметил поддержку болельщиков команды в выездной встрече и посвятил им победу. "Спасибо фанатам "Спартака", которые приехали поддержать нас в Варшаву, эта победа посвящается им. Я благодарил фанатов [на своей странице в Instagram], но это исходило и от игроков. Сейчас хочется сказать еще раз спасибо за их поддержку", - сказал Витория.

"Спартак" благодаря первому месту в группе Лиги Европы вышел в 1/8 финала турнира. Соперник российской команды по этой стадии определится по итогам 1/16 финала, в которой встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, и клубы, ставшие третьими в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира состоится 25 февраля 2022 года.