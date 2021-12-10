Хэмилтон и Ферстаппен в Абу-Даби определят чемпиона "Формулы-1" сезона 2021 года

ТАСС, 10 декабря. Программа заключительного, 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Абу-Даби - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Яс Марина".

Интрига в обоих зачетах чемпионата сохранилась до последнего этапа. И если в Кубке конструкторов "Мерседес" перед заключительной гонкой имеет преимущество над "Ред Булл" в 28 очков, то в личном зачете между нидерландцем Максом Ферстаппеном и британцем Льюисом Хэмилтоном абсолютное равенство. Чемпионом сезона станет тот, кто финиширует выше, исключением станет только один случай: если Хэмилтон займет девятое место, а Ферстаппен станет десятым и покажет быстрый круг, то у обоих пилотов останется равное количество очков, в таком случае титул уйдет нидерландцу за счет большего числа побед. В случае триумфа Хэмилтон станет единоличным рекордсменом "Формулы-1", превзойдя достижение немца Михаэля Шумахера (семь титулов), Ферстаппен же может впервые в карьере стать чемпионом мира.

Этап в Абу-Даби появился в календаре "Формулы-1" 12 лет назад. Главная его особенность - гонка проходит во время смены дня и ночи. Пилоты стартуют в светлое время суток, а финишируют уже при искусственном освещении. Это вызывает определенные трудности, так как приходится привыкать к переходу от солнечного к искусственному освещению.

Рекордсменом по количеству побед здесь является Хэмилтон (5), трижды выигрывал немец Себастьян Феттель, по разу - финны Валттери Боттас и Кими Райкконен, Ферстаппен и завершивший карьеру немец Нико Росберг.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).