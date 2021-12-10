Витория заявил, что будет честно работать в "Спартаке", несмотря на информацию об отставке

ВАРШАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория будет честно и с максимальным профессионализмом готовить команду к заключительному матчу года против "Сочи", несмотря на информацию об отставке. Об этом Витория рассказал на пресс-конференции.

В четверг "Спартак" в гостях победил польскую "Легию" со счетом 1:0 в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. В последнем матче года красно-белые на выезде сыграют с "Сочи" в 18-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча состоится 13 декабря.

"Что касается последней игры [в 2021 году], мы подготовимся, проведем восстановительную тренировку и сделаем все, чтобы выиграть у "Сочи", - сказал Витория. - Планируется ли встреча с руководством клуба, учитывая информацию СМИ о моем уходе из "Спартака"? Скажу, что я продолжу готовиться максимально честно, с максимальным профессионализмом, ничто не отвлечет меня от моей цели. Она у меня такая - выиграть следующий матч. Что касается встреч и совещаний, вы знаете о них лучше, чем я. Могу сказать о себе, что я являюсь тренером "Спартака", я буду работать максимально честно и профессионально, лояльно к клубу, в котором работаю".

"Спартак" набрал 10 очков и занял первое место в группе C, благодаря чему напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-офф за выход в 1/8 финала состоится 13 декабря, первый матч пройдет 17 февраля, ответный - 24 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля 2022 года. Первый матч пройдет 10 марта, ответный - 17 марта.