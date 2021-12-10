Джикия: футболисты "Легии" бились до последнего, но "Спартак" выдержал

ТАСС, 10 декабря. Футболисты польской "Легии" в матче против российского "Спартака" вышли на поел биться до последнего и продемонстрировали жесткую игру. Об этом заявил защитник красно-белых Георгий Джикия, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В четверг "Спартак" победил в гостях "Легию" (1:0) в выездном матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы.

"Конечно, почувствовал, что играли жестко: мне один раз так сильно между ног попали, что до сих пор чувствую. Это футбол, такое случается, они вышли выгрызать и биться до последнего, - сказал Джикия. - Мы выдержали эту борьбу. Во втором тайме чуть-чуть подсели, но самое главное - достигли своей цели, о которой я говорил до матча".

В компенсированное ко второму тайму время Селихов отразил пенальти. "Я сказал ему перед ударом, что он возьмет его. Я был уверен в нем, он мастер в этом деле", - отметил Джикия.

"Спартак" занял первое место в группе С Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира. Соперник российской команды по этой стадии определится по итогам 1/16 финала, в которой встретятся клубы, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, и коллективы, ставшие третьими в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира состоится 25 февраля 2022 года.