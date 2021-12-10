Стали известны все возможные соперники "Зенита" в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 10 декабря. Определились восемь команд, которые могут стать соперниками петербургского "Зенита" в раунде плей-офф за право выхода в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Групповой этап турнира завершился в четверг.

"Зенит" занял третье место в группе Н Лиги чемпионов и попал в раунд плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Команда из Санкт-Петербурга на этой стадии сыграет с одним из клубов, занявших вторые места в группах Лиги Европы. Это испанские "Бетис" и "Реал Сосьедад", итальянские "Лацио" и "Наполи", греческий "Олимпиакос", шотландский "Рейнджерс", хорватское "Динамо" из Загреба и португальская "Брага". Помимо "Зенита" третьи места в группах Лиги чемпионов заняли германские "Лейпциг" и "Боруссия" из Дортмунда, испанские "Баселона" и "Севилья", португальский "Порту", итальянская "Аталанта" и молдавский "Шериф".

"Спартак", выигравший группу Лиги Европы, напрямую вышел в 1/8 финала турнира. Также место в 1/8 финала обеспечили себе французский "Лион", "Монако", германские "Байер" и "Айнтрахт", английский "Вест Хэм", сербская "Црвена Звезда" и турецкий "Галатасарай". Эти команды встретятся с победителями противостояний раунда плей-офф за выход в 1/8 финала.

Жеребьевка раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоится 13 декабря, первый матч пройдет 17 февраля, ответный - 24 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля 2022 года. Первый матч пройдет 10 марта, ответный - 17 марта.