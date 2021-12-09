Наказали за потерю концентрации. "Зенит" вырвал ничью у "Челси" в матче Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" дома сыграл вничью с лондонским "Челси" со счетом 3:3 в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда ушла от поражения на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

Для "Зенита" эта игра ничего не решала, ведь команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы с третьего места в таблице группы Н. "Челси" продолжал борьбу с итальянским "Ювентусом" за первую строчку в квартете. Поэтому гости с первых минут начали проводить атаки. Уже на второй минуте лондонцы открыли счет в матче: после подачи с углового Андреас Кристенсен выиграл верховую борьбу и переправил мяч на Тимо Вернера, который забил в пустые ворота. Пропущенный мяч встряхнул "Зенит", хозяева начали совершать подходы к воротам "Челси". Одна из атак хозяев завершилась выходом Малкома один на один с голкипером гостей Кепой Аррисабалагой, но бразилец не смог переиграть вратаря "Челси". На 38-й минуте "Зениту" удалось отыграться: Дуглас Сантос сделал подачу в штрафную, мяч в ворота головой переправил Клаудиньо. Спустя три минуты хозяева вышли вперед: Малком перехватил мяч в середине поля и сделал передачу на Сердара Азмуна, который реализовал выход один на один с Аррисабалагой. Еще через две минуты Азмун вновь имел шанс забить вышел один на один, но в этот раз голкипер отразил его удар. После перерыва уже включились футболисты "Челси", они контролировали мяч большую часть времени. На 62-й минуте Ромелу Лукаку сравнял счет, забив в пустые ворота. До конца матча сохранялась открытая игра, что привело к голам в исполнении обеих команд.

' YouTube/Матч ТВ'

На 85-й минуте Вернер получил мяч в штрафной, обыграл Вячеслава Караваева и сильно пробил в правый нижний угол, оформив дубль. "Зенит" сравнял счет на четвертой добавленной ко втором тайму минуте, забил полузащитник Магомед Оздоев. После подачи мяч отлетел к радиусу штрафной, откуда полузащитник в касание пробил в левый верхний от себя угол. "Зенит" наиграл на победу" Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что закрепощенность игроков команды сказалась на быстром голе "Челси". "Игра получилось открытой, обоюдоострой, - сказал Семак журналистам. - Мы плохо вошли в игру, пропустили быстрый гол, присутствовала какая-то закрепощенность непонятная. В атаке создали много, к сожалению, пропустили много. По ходу матча могли выиграть, а могли и проиграть".

Его коллега из "Челси" Томас Тухель нашел объяснение тому, что команда пропустил в конце матча и упустила первое место в таблице группы Н. "У нас были очень хорошие первые 15 минут, потом мы перестали делать то, что делали, думая, что контролируем игру, но забыли, почему мы лучшая команда, - сказал Тухель на пресс-конференции. - А это из-за уровня концентрации, как только мы прекращаем думать о результате, нас наказывают. Реакция была хорошая, это показывает, что мы можем сделать многое, когда пропускаем голы, можем забивать, но когда мы ведем, то перестаем играть. Когда забили, мы перестали атаковать, сразу же нас наказали, это говорит об уровне, о том, как люди смотрят на игру". По словам полузащитника Андрея Мостового, "Зенит" наиграл на победу в матче с "Челси". "Считаю, получилась очень хорошая игра, очень зрелищная, - сказал он журналистам. - Мне кажется, мы сегодня даже наиграли на победу. Может быть, на нас сегодня ничего не давило, мы играли дома, с прекрасным клубом". "Что было не так с командой? Обычно мы играем так, что не позволяем сопернику нанести много ударов, здесь получилось иначе, конечно, нужно решать проблему, потому что результат неприемлемый, попробуем решить ее в субботу в матче чемпионата Англии с "Лидсом". Нужно работать в команде, я думаю, что нашей сильной стороной является адаптация к ситуациям", - сказал журналистам капитан и защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта. "Опыт игры в Лиге чемпионов поможет "Зениту" Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец считает, что качество игры команды в матче против "Челси" говорит о том, что петербуржцы могли добиться больше в Лиге чемпионов. "Матч оправдал ожидания, главное, мне кажется, заключается в том, что игра получилась зрелищной и интересной, - сказал Бышовец ТАСС. - Выбранная тактика, потенциал и возможности игроков "Зенита" дают основание думать, что при известных обстоятельствах в Лиге чемпионов команде можно было достичь большего. С тем же "Ювентусом", наверное, не хватило уверенности, сказалось отсутствие определенного опыта. Потому что в игре с "Челси" мы увидели и разнообразие в атаках команды, и скорости, мне думается, испытывая определенные проблемы, "Ювентус" был бы "Зениту" под силу".

"С одной стороны, у "Челси" не принимал участие ряд игроков основы, учитывая [досрочный] выход команды в плей-офф Лиги чемпионов. С другой стороны, три гола этой команде - очень хороший результат. Думаю, опыт игры в Лиге чемпионов поможет "Зениту" - это очень хороший опыт игры с такими командами, и надеюсь, что команда выступит в Лиге Европы лучше, чем в Лиге чемпионов. Не сказал бы, что "Зенит" будет фаворитом в Лиге Европы, так как там тоже будут хорошие команды", - сказал ТАСС бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела. "Зенит" занял третье место в турнирной таблице группы Н, набрав пять очков. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с командами, которые займут вторые места в таблицах групп турнира. "Челси" с 13 очками занял второе место. Первым стал итальянский "Ювентус" (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский "Мальмё" (1) со счетом 1:0. Команда из Санкт-Петербурга впервые с сезона-2018/19 смогла выйти в плей-офф еврокубков. Тогда "Зенит" выиграл группу С Лиги Европы, в которой также выступали чешская "Славия", французский "Бордо" и датский "Копенгаген". Российский клуб дошел до 1/8 финала, где в двух матчах проиграл испанскому "Вильярреалу" (1:3, 1:2). В двух прошлых сезонах "Зенит" завершал выступление в еврокубках на групповом этапе Лиге чемпионов. Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22 завершится 9 декабря, в этот день пройдет встреча "Аталанта" - "Вильярреал", не состоявшаяся в среду из-за сильного снегопада в итальянском Бергамо. На данный момент известны 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов. Первые места в группах заняли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и Ливерпуль", нидерландский "Аякс", испанский "Реал", германская "Бавария", французский "Лилль" и "Ювентус". Вторые места заняли французский ПСЖ, испанский "Атлетико", португальские "Бенфика" и "Спортинг", итальянский "Интер", австрийский "Зальцбург" и "Челси". Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря, первые матчи плей-офф - 15 и 16 февраля 2022 года. Финал турнира состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.