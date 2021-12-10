Булыкин: нехватка опытных футболистов сказалась на игре "Локомотива" в матче с "Марселем"

В четверг "Локомотив" на выезде проиграл "Марселю" со счетом 0:1 в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встречу с "Марселем" из-за травм пропускали вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук, Фаустино Анджорин, Рифат Жемалетдинов и Даниил Куликов. Из-за дисквалификации участие в игре не принял полузащитник Дмитрий Баринов.

"Первый тайм у "Локомотива" явно не получился, - сказал Булыкин. - Видно было, что не хватило опытных футболистов, которые где-то травмированы или не готовы к игре, наверное, это сказалось. Во втором тайме железнодорожники играли лучше, но уже было поздно. Поэтому сейчас "Локомотив" сосредоточится на чемпионате России, мы увидим, как у него это будет получаться".

"Положительные моменты в сегодняшней игре сложно найти. Мне нравится то, что "Локомотив" начинает прессинговать, правда, в первом тайме это не совсем было видно, но во втором тайме было. Также заметно, что пока не все получается, но есть зимняя пауза, в которой они могут это отработать. В принципе, получилось так же, как в последние четыре года "Локомотива" в еврокубках", - добавил Булыкин.

В другом матче группы Е итальянский "Лацио" сыграл вничью с турецким "Галатасараем" (0:0). "Локомотив" занял последнее, четвертое место в группе, набрав 2 очка. Первое место занял "Галатасарай" (12 очков), второе - "Лацио" (9), третье - "Марсель" (7).